Julien Doré critique sans détour l’ego de certains artistes

Alors qu’il célèbre le succès de ses concerts, l’interprète de La fièvre s’est exprimé sur une facette moins glamour du milieu artistique : l’ego. « C’est fou comme il y a des gens connus qui ont toujours besoin de reconnaissance, tout le temps », observe-t-il, évoquant cette nécessité d’exister en permanence, y compris dans la sphère privée.

Julien Doré explique fonctionner à l’inverse. Sur scène, il reconnaît “sur-exister”, mais une fois le rideau tombé, il revendique le droit de disparaître. « Quand je descends de scène, je veux sous-exister. J’existe pleinement autrement, en tant que papa, en tant que mari », confie-t-il, soulignant l’importance de préserver un équilibre entre vie publique et vie intime.

Mais ce sont surtout certaines attitudes qu’il dit ne pas supporter. Le chanteur se dit choqué par des comportements qu’il juge violents et méprisants : « J’ai vu des comédiens ou des chanteurs, parfois sous couvert d’humour, écraser les autres lors de dîners entre gens connus. C’est quelque chose de totalement impossible pour moi ». Une façon de faire qui le révolte profondément : « Atteindre quelque chose en écrasant quelqu’un qui te ressemble, qui a la même passion, ça me dégoûte ».

Cette réflexion l’amène à rejeter toute forme de compétition dans l’art. Pour Julien Doré, les classements, les récompenses ou les ventes comparées n’ont aucun sens. « Il n’y a pas de règles dans l’art », rappelle-t-il, estimant qu’une victoire perd toute saveur lorsqu’elle se construit au détriment des autres.

Précédemment, l’artiste avait déjà mis en garde contre les discours moralisateurs des célébrités engagées, appelant à plus d’humilité. Une prise de position cohérente avec son refus des postures dominantes, et qui confirme une chose : Julien Doré n’hésite jamais à dire ce qu’il pense, quitte à déranger.