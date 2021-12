Certains sont vraiment prêts à tout pour obtenir un Pass sanitaire ! Après les faux QR Codes vendus sur internet et le vol des données de personnes vaccinées, une nouvelle arnaque au vaccin contre le Covid-19 vient de voir le jour. Ce jeudi 2 décembre, un homme s’est présenté dans un centre de vaccination du Piémont (Italie) avec un faux bras en silicone. Une illusion parfaite. Ou presque...

UNE ILLUSION PRESQUE PARFAITE

L’infirmière chargée d’administrer la dose au patient s’est finalement rendue compte de la supercherie au bout de quelques secondes. Sur Facebook, le président de la région piémontaise raconte : « Bien que le faux bras était très similaire à de la vraie peau humaine, par la couleur et la texture, notre soignante a été tout de suite méfiante et a demandé au patient de montrer l’intégralité de son bras ».

« UN GESTE INACCEPTABLE »

L'homme a d'abord refusé de coopérer. Il a alors été interpellé et sera prochainement convoqué devant un juge pour répondre ses actes. « Il pensait pouvoir berner nos agents de santé pour obtenir le fameux laissez-passer (…). L’affaire frise le ridicule, sauf qu’il s’agit d’un geste d’une énorme gravité, inacceptable face aux sacrifices de la pandémie sur toute note communauté, en termes de vies humaines et de coûts économiques et sociaux », poursuite le président de la région.

Pour rappel, la dose de rappel (la troisième dose) du vaccin contre le Covid-19 est obligatoire pour les personnes de plus de 18 ans depuis le 27 novembre dernier. Toutes les informations sur l'application Tous Anti Covid.