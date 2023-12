La promesse du président de la République Emmanuel Macron doit prendre effet dès le 1er janvier 2024, soit lundi prochain. Mais attention, cela va démarrer en mode diesel, progressivement. Concrètement, il y aura d’abord environ 20.000 livraisons de véhicules en 2024.

Pour y avoir droit, il ne faut pas que votre revenu fiscal soit supérieur à 15.400 euros par an. Deux autres conditions à remplir pour prétendre à cette offre : ne pas habiter à moins de 15 kilomètres de son lieu de travail, et rouler plus de 8000 kilomètres par an.

Patience si vous ne cochez pas toutes les cases, le gouvernement nous rassure en disant que le dispositif devrait être élargi d’ici le courant de l’année prochaine.

Sachez aussi qu’il n’y a pas besoin d’apport initial pour acheter une voiture électrique. Vous aurez, au choix, une dizaine de modèles principalement français, comme Peugeot, Twingo, Fiat ou encore Citroën.

Si cette offre à 100 euros par mois vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur ce site Internet.