Pays de la Loire : le théâtre, au plus près de chez vous

Partout et pour tous ! C’est un peu le crédo de la Tournée des villages, un événement créé par le Théâtre des Pays de la Loire en 2006. L’idée est simple : jouer des pièces dans des lieux où il n’y a pas ou peu de théâtre.

Replacer le théâtre au coeur du village

Depuis maintenant 17 ans, l’objectif de l’événement reste le même, d’après le directeur du Théâtre Régional des Pays de la Loire, Camille de La Guillonnière : « la Tournée des Villages donne toute sa valeur au théâtre avec des moments fédérateurs. Les représentations ont lieu dans des endroits très accessibles et qui font partie du quotidien des habitants. Elles replacent le théâtre au cœur de la cité ».

La 18e édition marque « une année exceptionnelle », selon lui, puisque pas moins de trois spectacles sont joués dans les cinq départements de la région, dont le Maine-et-Loire et la Sarthe. « C’est la première fois qu’on fait trois spectacles en parallèle, avec une année record en termes de représentations », ajoute-t-il. 52 projections sont en effet prévues jusqu’au 12 août prochain.

Le plaisir de se retrouver

Il s’agit de deux reprises (L’Orchestre de Jean Anouilh, et Maestro de Xavier-Laurent Petit), et d’une création (Tristesse et joie dans la vie des girafes) écrite par Tiago Rodrigues, l’actuel directeur du Festival d’Avignon. Pour cette dernière, cela raconte l’histoire d’une petite fille qui fugue avec son doudou dans un Portugal en pleine crise économique, alors que son papa est au chômage et que sa maman est décédée. Le directeur évoque une « réflexion sur le deuil. Un conte drolatique et philosophique, qui a l’air terrible comme ça, mais c’est une écriture très drôle. On ressort de là avec des envies de réfléchir, ça nous fait poser beaucoup de questions sur ce qui est essentiel ou pas dans notre époque. »

Quand on demande à Camille de La Guillonnière comment sont sélectionnées les pièces, celui-ci explique « toujours essayer de chercher des textes qui ont un vrai fond, qui défendent des valeurs auxquelles on croit ». Des spectacles regardés par certains fidèles très assidus qui n’ont jamais manqué une édition : « c’est un rendez-vous pour beaucoup de gens qui s’y retrouvent, et comme cela fait 18 ans qu’on tourne dans les villages, les spectateurs retrouvent aussi les acteurs. On arrive dans un village un peu comme on est reçus en famille. Et ça, c’est très important pour nous, que le théâtre puisse être un lien, une occasion de réfléchir et de se réunir. »

"De 6 à 136 ans"

L’été dernier, la Tournée des villages avait rassemblé plus de 10.000 spectateurs, et, comme à l’accoutumée, les tarifs sont libres. Autre critère qui se veut le plus large possible : la limite d’âge : « on n’indique pas trop de limites d’âges, c’est aux gens de savoir s’ils ont envie d’emmener leurs enfants ou non, en fonction des résumés des pièces. Ça peut aller de 6 à 136 ans », plaisante le directeur.

La Tournée des villages est un événement soutenu financièrement par l’agglomération du Choletais, la région Pays de la Loire, les départements comme le Maine-et-Loire et la Vendée, mais aussi la direction régionale des affaires culturelles, « et tous les villages investissent un peu, insiste Camille de La Guillonnière. Ce sont aussi les pouvoirs publics qui redonnent au théâtre cette dimension de service public pour tous, c’est aussi important que le gaz ou l’électricité ».

Vous pouvez retrouver toutes les dates et les lieux de représentations ici.