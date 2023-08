Nous sommes en plein été, et, avec cette saison, peut-être l’envie pour certains de faire construire une piscine. Surtout, pensez à la déclarer. L’an dernier, pas moins de 20.000 d'entre elles ont été démasquées par le Fisc dans neuf départements, d’après des informations de Ouest France.

L’administration voudrait monter à 80 voire 100.000 piscines sur toute la France cette année, ce qui représenterait 40 à 50 millions d’euros de recettes supplémentaires de taxe foncière.

Et si vous vous demandez comment le fisc arrive à trouver toutes ces piscines non-déclarées. La méthode est assez simple : grâce aux photos aériennes de l’Institut géographique national, qui servent, à la base, à cartographier le pays.

Ensuite, c’est une intelligence artificielle qui fait le travail, en reconnaissant des formes précises sur les clichés, et donc, des piscines. Une IA efficace puisque le taux d’erreur est très faible : 94% des propriétaires contactés dans le cadre de ce dispositif ont reconnu avoir une piscine non imposable.

Petit rappel pour terminer : nous sommes obligés de déclarer sa piscine en mairie si notre bassin est enterré et fait entre 10 et 100 mètres carrés. Au-delà, on doit demander un permis de construire. Vous voilà prévenus.