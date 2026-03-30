Plateformes numériques : des condamnations qui changent la donne

Deux décisions de justice récentes ont relancé le débat sur la responsabilité des grandes plateformes numériques. Mais ces condamnations ne portent pas directement sur les contenus publiés par les utilisateurs.

La première affaire s’est déroulée au Nouveau-Mexique, où le procureur de Santa Fe a mis en cause Meta. L’entreprise a été jugée responsable d’avoir exposé des mineurs à des contenus inappropriés ainsi qu’à des prédateurs sexuels. Résultat : une condamnation à hauteur de 375 millions de dollars de dommages et intérêts.

La seconde décision a été rendue à Los Angeles. Dans cette affaire, Instagram et YouTube ont été reconnus responsables d’avoir contribué à la dépression d’une adolescente américaine. Là encore, les sanctions sont lourdes : 4,2 millions de dollars pour Meta et 1,8 million pour Google.

Ces décisions peuvent surprendre. En effet, depuis des années, les plateformes bénéficient d’une protection juridique importante grâce à la Section 230 du Communications Decency Act. Ce texte prévoit qu’elles ne sont généralement pas responsables des contenus publiés par leurs utilisateurs.

Mais ici, le cœur du problème est ailleurs. Les juges ne se sont pas focalisés sur les contenus eux-mêmes, mais sur la manière dont ils sont diffusés. Autrement dit, ce ne sont pas les publications qui sont en cause, mais le fonctionnement des plateformes. Les algorithmes de recommandation, le défilement infini (« scroll »), ou encore les mécanismes conçus pour capter l’attention ont été au centre des débats.

Dans cette perspective, les plateformes ne sont plus seulement des intermédiaires techniques. Elles peuvent être considérées comme conceptrices de produits numériques dont les effets sur les utilisateurs doivent être maîtrisés. Si ces mécanismes favorisent des comportements nocifs ou causent un préjudice, ils peuvent être assimilés à des produits défectueux.

Ces décisions marquent peut-être un tournant. Elles suggèrent que la responsabilité des géants du numérique pourrait désormais être engagée non pas pour ce que les utilisateurs publient, mais pour la façon dont leurs outils influencent et orientent les comportements. En somme, ce ne sont plus les contenus qui sont jugés… mais la manière dont ils sont poussés vers les utilisateurs.