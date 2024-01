Plus belle la vie, encore plus belle : chaine, horaire, intrigue… tout ce qu’il faut savoir sur le retour du feuilleton à la télévision

Un retour très attendu pour certains, un moyen parfait pour faire la sieste pour d’autres… Après plus d’un an d’arrêt, Plus belle la vie revient sur nos écrans ce lundi ! Et la plus longue série de l’histoire de la télé française, diffusée de 2004 à 2022 avec 4665 épisodes, a opté pour un nouveau format.

Déjà, elle ne sera plus diffusée sur France 3 mais sur TF1. Un changement de chaine qui s’accompagne d’un changement d’horaire. Fini le début de soirée, puisque la série passera désormais en début d’après-midi, juste après le journal télévisé à 13h40. Objectif : capter les 4 millions de personnes qui seront devant leur télé à ce moment-là.

L’un des changements majeurs de cette nouvelle saison, c’est le lieu de l’intrigue. Exit le quartier fictif du Mistral inspiré du quartier du Panier à Marseille. De nouveaux décors ont été construits pour l’occasion, avec par exemple, un bar-restaurant, un commissariat de police ou encore une résidence étudiante. Le tournage s’est aussi fait à Allauch, petite commune d’environ 20 000 habitants près de la cité phocéenne.

50% du casting conservé

Et pour ce qui est de l'histoire, la production assure que les spectateurs retrouveront l’ADN de la série via sa convivialité et son ancrage dans l’actualité. Le premier épisode mettra d’ailleurs en scène l’effondrement d’habitations suite à une explosion, ce qui fait écho aux événements survenus à Marseille rue d’Aubagne en 2018, et rue de Tivoli l’an dernier.

Côté casting, seule la moitié des rôles ont été reconduits notamment ceux de Thomas Marci (interprété par Laurent Kérusoré), Jean-Paul Boher (Stéphane Henon), Mirta Torres (Sylvie Flepp) ou encore Blanche Marci (Cécilia Hornus). En parallèle, de nouveaux personnages viennent s’ajouter comme Moon Dailly la nouvelle commissaire Meïline Lao ou encore la cheffe d’entreprise Vanessa Kepler (Agathe de la Boulaye).

Au meilleur de sa forme, le feuilleton qui raconte les aventures de multiples personnages d'un quartier pittoresque de Marseille a atteint des pics d’audience à 6 millions de téléspectateurs en 2008, avant de finir à 2 millions et demi de fidèles. Récemment, la série a été endeuillée par la mort de deux de ses acteurs, Michel Cordes et Marwan Berreni, qui se seraient suicidés.

Plus belle la vie, encore plus belle c’est à partir de ce lundi 8 janvier à 13h40 sur TF1.