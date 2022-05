Plus belle la vie : la fin de la série officiellement annoncée aux équipes

La rumeur enflait depuis quelques mois. C’est désormais tout ce qu’il y a de plus officiel : Plus belle la vie, c’est fini, rapporte Le Parisien.

Les acteurs et les techniciens l’ont appris de la bouche même de la direction de France Télévision dans les studios de tournage, situés à Marseille.

Un coup dur pour les fans, mais surtout pour les professionnels qui dépendent de la série. En effet, Plus belle la vie représente "40 % du secteur audiovisuel à Marseille", rappelle le délégué syndical Thierry Lavaille dans Le Parisien. "Ce sont 600 emplois directs à l’année, 1200 en incluant la cantine, les hébergements, les déplacements… On ne peut pas simplement dire « C’est fini, on arrête tout.""

Date de fin pour le moment inconnue

Il y a peu, les téléspectateurs avaient appris que leur sitcom quotidienne serait interrompue le temps du tournoi de tennis de Roland-Garros, à partir du 23 mai prochain.

Reprendra-t-elle ensuite ? On l’ignore. Tout ce que l’on sait, c’est que le contrat qui lie la maison de production Newen avec France Télévision prend fin le 31 décembre 2022.

Deux prime times sont d’ores et déjà prévus. L’un d’eux, intitulé Retrouvailles a d’ores et déjà été tourné. L’épisode, diffusé en juillet, verra ntoamment le retour d’anciens personnages comme Johanna (Dounia Coesens), Rudy (Ambroise Michel), Ninon (Aurélie Vaneck), Amandine (Ana Ka) ou encore Sybille (Coline d’Inca).