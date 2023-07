Plus de 10 millions d'abonnés en quelques heures pour Threads : quel est ce nouveau réseau social qui concurrence Twitter ?

Le célèbre groupe américain Meta a inauguré ce mercredi 5 juillet "Threads", son tout nouveau réseau social, inspiré de Twitter. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le succès était au rendez-vous. "Dix millions de personnes se sont enregistrées en sept heures", a annoncé Mark Zuckerberg sur son compte Threads officiel ce 6 juillet au matin.

Threads, c'est quoi ?

La plateforme, dont le nom complet est "Threads, an Instagram app" (soit "Threads, une application d’Instagram" en français, ndlr), se présente comme "l’application de conversation au format texte d’Instagram" sur les plateformes de téléchargement d’applications. Dès l'inscription, tous vos abonnés et vos listes de suivi depuis Instagram sont transférés sur l'application. Mais plus concrètement, il s'agit d'une plateforme de micro-blogging, avec des caractéristiques similaires à Twitter.

"Threads est le lieu où les communautés se rassemblent pour discuter de tout, qu’il s’agisse des sujets qui vous intéressent ou des tendances de demain", peut-on lire dans la description de l’application sur les magasins d’applications. Elle doit permettre de "vous connecter directement avec vos créateurs favoris et ceux qui aiment la même chose ou pour construire votre propre base afin de partager vos idées, opinions et créativité avec le monde entier".

Pas de Threads en Europe

Malheureusement, il faudra patienter avant d'utiliser cette nouvelle application en France. En effet, pour des raisons réglementaires, Meta a fait le choix de ne pas proposer l'application aux résidents de l'Union Européenne. Le géant américain aimerait d'abord pouvoir clarifier les conséquences du nouveau règlement des marchés numériques (DMA), entré en vigueur début mai. Aucune date de sortie n'a donc pour l'heure été dévoilée.

Néanmoins, comme le soulignent plusieurs médias, il existe des moyens de s'inscrire à la plateforme depuis la France. "Sur iPhone, cela nécessite de changer son compte Apple en compte américain, et sur Android, de trouver les fichiers d’installation de l’application Threads (les fichiers APK)", révèle Numérama, relayé par le Huffington Post. Cette manipulation peut tout de même s'avérer risquée : configurer un compte américain sur iOs vous fera perdre certaines données de votre iPhone. Sur Android, vous risquez de tomber sur des fichiers APK contaminés par des virus ou des logiciels espions. En clair : il est plus sage d'attendre la sortie officielle de Thread dans l'Hexagone !