Plus de 300 000 billets écoulés… La tournée de Santa cartonne ! (VIDEO)

Plus de 50 zéniths, 25 festivals en France mais aussi en Belgique et en Suisse. Voilà ce qui attend Santa. L’auteure de "Popcorn salé" et de "Recommence-moi", a entamé le 5 juin à Nantes sa tournée. Une tournée très attendue : plus de 300 000 billets ont déjà été vendus !

Dans les prochains jours, l’artiste sera à Orléans (21 juin) et à Bordeaux (26 juin) notamment. On la retrouvera après les festivals de l’été, un peu partout en France : au Mans (15/11), à Poitiers (22/11), Angers (12/12), Paris (17/12). Elle repassera par Orléans et Bordeaux en début d’année prochaine.

Une tournée monumentale, un show spectaculaire, à l’image de celle qui s’impose aujourd’hui comme l’une des artistes les plus innovantes de sa génération.