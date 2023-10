Pour la nuit du droit, Voldemort sera jugé à Dijon

Chaque année, la Nuit du Droit célèbre l’anniversaire de la Constitution de 1958. C’est la 5e édition. En Bourgogne-Franche-Comté, une dizaine d’institutions organisent une soirée consacrée au droit, ouverte au public. Au programme, conférences, tables rondes, ciné-débat ou encore procès fictif. « L’objectif pour les professionnels de montrer que le droit irrigue la société, est un élément très important de la vie en commun », explique Olivier Caracotch, procureur de la République à Dijon.

Comme chaque année, les thématiques sont librement choisies par les organisateurs locaux : environnement, cyberharcèlement, violences familiales… A Dijon, les droits des mineurs seront au cœur du procès fictif organisé : Voldemort, comment la justice peut protéger le jeune Harry Potter ? Des étudiants, des avocats, des procureurs, des juges vont y prendre part. Objectif, « vulgariser la façon dont se passe un procès pénal dans notre pays et pour présenter ensuite avec des professionnels de la protection de l'enfance le rôle de chacun », rappelle Olivier Caracotch.

La thématique, Harry Potter, a-t-elle été choisie pour attirer les plus jeunes ? « Ce n’est pas forcément pour recruter mais pour sensibiliser un jeune public à la justice et essayer de mieux comprendre comment elle fonctionne et puis de mieux identifier les acteurs vers lesquels ils peuvent se tourner ou avec lesquels ils peuvent être confrontés s'ils se trouvent eux-mêmes dans une situation de danger avec la nécessité de les protéger », affirme le procureur de la République à Dijon.

Le procès se tiendra dans la salle des pas perdus de la cour d’appel de Dijon à partir de 17h30. L’inscription est obligatoire et gratuite auprès du barreau des avocats. Tout le programme sur le site de l'événement.