Pour les fêtes de la bière, Orléans et Tours ne font pas les choses à demi

Brunes, blondes, stouts, IPA, spéciales,… Si vous avez fréquenté des festivals, des bars ou des soirées cet été vous connaissez forcément ces mots ! Les bières sont partout et les Français les adorent. Devenu depuis quelques années l’alcool préféré de ces derniers devant le vin, sa côte de popularité n’en finit plus de grimper. Pour entretenir ce cercle vertueux, les brasseries ou micro-brasseries, toujours plus nombreuses, jouent de leur inventivité. Chacun tente de convaincre un public de plus en plus large en créant de nouvelles bières.

En ce moment, les préférences sont aux bières fruitées et/ou sans alcool. Une tendance soulignée par le succès grandissant des Tourtel Twist et l’apparition des « bières 0.0 ». Ces dernières n’ont aucun pourcentage d’alcool dans leur composition, sans pour autant perdre en qualité. Elles peuvent donc être consommées par tout le monde. Car la bière, c’est avant tout un symbole de convivialité et de détente. Un moment de partage majoritairement en famille ou entre amis. C’est d’ailleurs ce qui inspire les entrepreneurs à se lancer dans la bière, tout en gardant une volonté de localité.

Une mousse locale

Pour suivre cette dynamique, de plus en plus de territoires organisent des festivités sur le thème de la bière. C’est d’ailleurs le cas à Orléans ce samedi 4 octobre. Basé au Campo Santo, de 11 à 23 heures, le Orléans Bière Festival propose aux spectateurs un moment festif entre bière, restauration et musique. Pour une inscription à six euros, vous pourrez profiter des productions de plus de 30 brasseries et même élire votre coup de cœur. Une journée organisée par le Leo club Orleans Cenabum du Lys et le Lions Club Orléans Université en soutiens à l’association ESOPE Orléans, qui accompagne les étudiants en situation de précarité.

Si vous buvez, mangez et dormez bière, la fête continue la semaine prochaine au Tours Bière Festival ! Pour leur deuxième édition, les organisateurs reprennent la formule orléanaise et investissent la place de la résistance, toute la journée du 11 octobre ! La fête se poursuit même, pendant la nuit, dans les bars partenaires de l’événement, dispersés dans toute la ville. Le festival avait rassemblé plus de 1 500 personnes l’année dernière et investi les ondes de nos collègues de radio Béton. En tout cas, un seul mot d’ordre, la fête comme la bière n’ont pas de frontières, alors mettez de la mousse dans vos week-end !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération