Pour les journées du patrimoine, découvrez le château de Valençay dans l’Indre

C’est devenu une habitude. Chaque année au mois de septembre se tiennent les journées européennes du patrimoine. Parmi les sites participant ces 18 et 19 septembre, le château de Valençay dans l’Indre.

Bâti à partir de 1520 par la famille d’Estampes, il a compté parmi ses illustres propriétaires, un ancien ministre de Napoléon, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Le redoutable chef de la diplomatie de l’Empire l’acquiert en 1803. Il imposera son style en faisant notamment construire en 1819 un petit théâtre, dont il confiera l’aménagement au chef décorateur de l’opéra de Paris. « Beaucoup de troupes de renom y sont passées, on invitait ses voisins, sa famille, ses amis et on y jouait la comédie et la tragédie d’ailleurs », explique Sylvie Giroux, la directrice du château.