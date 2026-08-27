Pourquoi le prix des cigarettes augmente-t-il par petites touches ?

Au 1er septembre, plusieurs marques de cigarettes verront leur prix augmenter de 10 centimes. Une nouvelle hausse qui s’inscrit dans une politique menée depuis plusieurs années pour réduire la consommation de tabac, notamment en utilisant la fiscalité comme outil dissuasif.

Le contraste avec le début des années 2000 est spectaculaire. En 2000, un paquet de cigarettes coûtait autour de 3 euros. Aujourd’hui, les grandes marques se situent pour beaucoup autour de 13 euros.

Mais pourquoi procéder par petites augmentations successives plutôt que d’augmenter brutalement les prix ?

La première réponse est juridique : l’État ne fixe pas directement le prix de vente des cigarettes. Le prix est librement déterminé par les fabricants et fournisseurs. En revanche, il doit ensuite être homologué par l’administration.

L’État dispose surtout d’un autre levier : la fiscalité. Les droits et taxes appliqués au tabac représentent une part importante du prix payé par le consommateur. En modifiant cette fiscalité, le législateur peut donc exercer une forte pression à la hausse sur le prix des paquets.

Et contrairement à une idée reçue, rien n’impose juridiquement que les hausses soient limitées à 10 ou 20 centimes. Depuis juillet 2026, le Code général des impôts prévoit même au moins six campagnes d’homologation des prix du tabac par an, avec un intervalle maximal de trois mois entre deux campagnes.

Une hausse beaucoup plus importante est donc juridiquement envisageable. Si elle n’est pas retenue, c’est avant tout un choix de politique publique.

Car une augmentation massive pourrait avoir des effets indésirables : certains consommateurs pourraient davantage acheter leurs cigarettes dans les pays voisins, tandis que d’autres pourraient se tourner vers le marché parallèle.

L’objectif est donc de rendre progressivement le tabac plus cher et moins accessible, tout en limitant ces effets de contournement.

En clair : si le paquet augmente par petites marches plutôt que de passer brutalement à 15 euros, ce n’est pas parce que la loi l’impose. C’est un choix de politique fiscale et de santé publique.