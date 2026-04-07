Pourquoi les rayons d’œufs restent vides

Depuis début 2026, de nombreux Français constatent que les œufs disparaissent rapidement des rayons de supermarchés.

Si vous êtes souvent revenu les mains vides, vous n’êtes pas seul. Cette pénurie d’œufs n’est pas un mythe : elle résulte d’un mélange de facteurs structurels, législatifs et conjoncturels.

Une demande en forte hausse

La consommation d’œufs en France ne cesse d’augmenter. Aujourd’hui, chaque Français consomme en moyenne plus de 230 œufs par an. Ces aliments bon marché, riches en protéines et faciles à cuisiner, séduisent de plus en plus les consommateurs, surtout en période d’inflation alimentaire. Cette forte demande provoque des ruptures de stock temporaires, car les supermarchés fonctionnent souvent avec un approvisionnement en flux tendu.

Bien-être animal

Un facteur moins visible, mais crucial, est la législation sur le bien-être des poules pondeuses. Depuis 2012, la France a interdit les cages classiques pour poules. Les producteurs ont dû s’adapter en passant aux cages aménagées ou aux élevages en plein air. Cette transition réduit la densité d’élevage possible et augmente le coût de production. De plus, la filière se prépare à un objectif progressif : d’ici 2030, la majorité des poules devra être élevée hors cage. Cette réorganisation structurelle limite l’offre d’œufs, même en l’absence de crises sanitaires ou de pics de consommation.

Les aléas ponctuels aggravent la situation

À ces contraintes structurelles s’ajoutent des événements ponctuels qui accentuent la pénurie : la grippe aviaire, affectant certaines exploitations, ainsi que des problèmes logistiques ou climatiques. Ces facteurs peuvent provoquer des ruptures de stock temporaires dans certaines régions.

Une pénurie à long terme ?

La pénurie d’œufs ne se limite pas à un problème temporaire. Elle résulte d’une transition profonde de la filière, conjuguée à une consommation soutenue et à des crises sanitaires ponctuelles. Même si les Français ralentissaient leurs achats, les rayons resteraient parfois vides tant que la filière n’aura pas pleinement adapté ses méthodes aux nouvelles normes de bien-être animal. La tendance est claire : l’époque des rayons constamment pleins d’œufs est révolue, et il faudra s’habituer à une offre plus limitée dans les prochaines années.