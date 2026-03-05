Pourquoi votre cerveau perçoit des dangers qui n’en sont pas vraiment

Chaque semaine, Vibration parle de bien-être et de santé mentale, aux côtés de ses experts. Cette semaine, on parle de notre cerveau, qui aime bien nous jouer des tours…

Mary Morgane, experte en gestion du stress, nous aide à décrypter les signes que nous envoient notre corps, et notamment notre cerveau. « Une partie de votre cerveau fonctionne encore comme si vous viviez à la préhistoire, entouré de prédateurs. Et ça, ça génère du stress et ça met votre corps en mode survie ! », nous explique Mary Morgane. On parle ici du « cerveau reptilien », qui scanne en permanence les dangers, déclenche automatiquement le stress pour « vous sauver la vie », et il réagit avant que vous ne réfléchissiez.

Un mail un peu désagréable, un embouteillage en voiture… un petit rien du quotidien peut prendre des proportions. Notre experte a donc tenu à nous donner la clé, pour parler le langage de ce cerveau reptilien, et le calmer. « La solution, c’est d’abord d’apprendre à reconnaître quand votre reptilien a pris le contrôle, nous explique Mary Morgane, parce qu’il y a toujours trois signes caractéristiques ».

Détecter le reptilien

Une réaction disproportionnée, les pensées « qui partent en vrille », et un corps qui s’exprime sont les trois éléments à prendre en compte. « Quand votre réaction est trop grande par rapport à la situation, c’est le reptilien (…) anticiper le pire et enchaîner les scénarios catastrophes (…) un ventre noué, une gorge serrée, la mâchoire crispée ». Toutes ces réactions traduisent la présence du cerveau reptilien.

Maintenant, la vraie question à se poser est : « ma vie est-elle vraiment en danger, là, maintenant ? » Et 99% du temps, la réponse est « non ». « Ce simple constat dit au reptilien « fausse alerte, on peut évacuer », souligne notre coach.

Atelier pratique

Alors, dans la pratique, comment calmer ce cerveau reptilien ? Mary Morgane partage avec nous un geste que vous pouvez faire au quotidien : le « shake ».

« Vous savez ce que fait un chien après avoir eu très peur ? Il se secoue. Tout son corps. C'est une réaction biologique ! Il dit à son reptilien : « C'est terminé, le danger est passé, j'évacue. » » Alors pourquoi ne pas faire pareil ? « Secouez vos mains, comme si vous vouliez faire sécher vos doigts. Puis vos avant-bras, vos épaules », conseille Mary Morgane.

Un geste simple à faire en moyenne 30 secondes, et à répéter si besoin, pour « libérer l’énergie de survie bloquée dans vos muscles ».

Autre exercice : le bâillement forcé. « Ouvrez grand la bouche. Étirez votre mâchoire au maximum. Forcez le bâillement même si vous n'avez pas envie (…) Le bâillement force votre diaphragme à se détendre complètement, oxygène votre cerveau et envoie un signal direct de sécurité au reptilien ».

Alors, prêts à combattre votre cerveau reptilien ?