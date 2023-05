Près d’un Français sur 5 trouve cela normal qu’un parent rejette son enfant LGBT+

C'est un fait : l'homophobie intrafamiliale reste malheureusement bien présente en France. Alors que plusieurs joueurs de football ont refusé de porter un maillot aux couleurs de l'arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie ce dimanche, une étude publiée par la fondation Le Refuge et l’institut BVA, ce 17 mai 2023, pour la Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie, révèle que 17 % des Français comprennent que des parents n’acceptent pas que leur enfant soit LGBT +. 13 % des Français comprennent également que des parents refusent que leur enfant ait un ami ou compagnon LGBT +.

Des agressions homophobes ou transphobes au sein du cercle familial

Mais ce n'est pas tout. Ils sont 8 % à comprendre que des parents refusent tout contact avec un enfant LGBT + ou qu’ils le bannissent de la sphère familiale. 5 % comprennent même que ces parents puissent être violents avec leur enfant LGBT +. 27 % des sondés ont aussi déclaré comprendre que des parents s’opposent à la transition de leur enfant.

Le rapport sur les LGBTIphobies 2023, publié par l'association SOS Homophobie ce jour, va dans ce sens. D'après 1506 témoignages reçus en 2022, "dont 1195 situations LGBTIphobes en France", 40% rapportaient des cas des insultes dans le milieu familial, et 15% des menaces et es agressions physiques. Cette autre étude dévoile donc que la famille est le second environnement où ont eu lieu les principaux faits d’homophobie, après les agressions en ligne (17%).