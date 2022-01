Près de 4000 bébés nés à Tours l’an passé

Le service de l’Etat Civil de la mairie de Tours fait le bilan de l’année passée. 3936 sont nés en 2021 dans la préfecture d’Indre-et-Loire, c’est un peu plus qu’en 2020 (3807).

Cette année, Emma ne figure plus à la première place du Top 10 des prénoms féminins les plus donnés. En tête, on retrouve Louise, Alice suivie d’Ambre, Rose, Alba, Mia, Mila, Lucie, Luna et Sophia.



Chez les garçons, Léo a perdu sa première place et rétrograde à la 7e position. En haut du classement, on trouve Gabriel puis Raphaël, Noah, Jules, Arthur, Martin, Léo, Adam, Marius et Mohamed.

En 2021, la ville a également enregistré 433 mariages, 608 Pacs, 984 divorces et 2052 décès.