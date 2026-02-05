Présidentielle 2027 : l’avenir judiciaire de Marine Le Pen en question

Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter à l’élection présidentielle de 2027 ? Le verdict de la Cour d’appel dans le procès du RN sera rendu d’ici l’été.

Dans le cadre du procès dit des « assistants parlementaires du RN », le parquet général a requis à l’encontre de la présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale une peine de quatre ans de prison, dont un an ferme, assortie de cinq ans d’inéligibilité.

Cette demande d’inéligibilité n’a pas été accompagnée d’une exécution provisoire, contrairement au jugement de première instance. Si c’est confirmé, Marine Le Pen ne pourra donc pas être candidate à la présidentielle de 2027. En revanche, avec une peine d’inéligibilité inférieur à 2 ans, avec exécution provisoire, elle pourrait maintenir sa candidature. La décision de la cour d’appel sera rendue « d’ici l’été ».

Cette notion d’« exécution provisoire » peut en effet faire toute la différence pour Marine Le Pen, en vue de sa candidature à la présidentielle 2027. Sans exécution provisoire, une peine d’inéligibilité ne commence à s’appliquer qu’une fois toutes les voies de recours épuisées, c’est-à-dire après un éventuel pourvoi en cassation. Or, dans ce scénario, la période d’inéligibilité pourrait courir en plein cœur de l’année 2027, rendant impossible une candidature à l’élection présidentielle, prévue au premier semestre.

À l’inverse, avec une exécution provisoire, la peine débute immédiatement après le jugement, même en cas d’appel. Si l’on prend une hypothèse théorique de jugement en mars 2025, une peine d’inéligibilité de 18 mois avec exécution provisoire serait intégralement purgée dès septembre 2026. Marine Le Pen pourrait alors, sur le plan juridique, se présenter au scrutin présidentiel.

C’est là que réside le paradoxe : une peine d’inéligibilité plus courte, mais assortie d’une exécution provisoire, peut s’avérer politiquement moins contraignante qu’une peine plus longue sans exécution immédiate. Autrement dit, la durée de la sanction ne suffit pas à déterminer ses effets concrets sur une candidature.

La décision de la cour d’appel est attendue « d’ici l’été ». Elle sera déterminante, non seulement pour l’avenir judiciaire de Marine Le Pen, mais aussi pour l’équilibre politique de la présidentielle de 2027. Dans ce dossier, un simple mécanisme juridique pourrait bien peser autant que des millions de voix.