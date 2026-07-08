Propos racistes contre Mbappé : que risque la sénatrice paraguayenne ?

Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne, a attaqué Mbappé sur les réseaux sociaux, à l’issue de la rencontre opposant la France au Paraguay. Ses propos à caractères racistes ont entrainé une vague d’indignations.

Kylian Mbappé lui a répondu sur ses réseaux sociaux. La Fédération Française de Football a, de son côté, annoncé avoir effectué un signalement auprès du parquet. À quoi peut servir ce signalement ? La chose à savoir c’est qu’être à l’étranger ne signifie pas automatiquement être hors de portée de la justice française.

Le mécanisme juridique est moins visible qu’il n’y paraît. Sur Internet, l’endroit où un message est publié n’est pas toujours le seul élément pris en compte. Pour certaines infractions commises en ligne, les juridictions françaises peuvent examiner des faits dès lors qu’ils sont accessibles en France et qu’ils y produisent des effets.

Autrement dit, un message peut être écrit depuis le Paraguay, mais avoir aussi une dimension juridique en France. C’est désormais au parquet de jouer son rôle. Le signalement de la Fédération française de football ne signifie pas qu’un procès est lancé : il transmet simplement des faits aux autorités judiciaires afin qu’elles déterminent s’il existe une infraction, si la justice française peut intervenir et quelles suites doivent être données.

Le procureur peut décider d’ouvrir une enquête, de classer le dossier ou d’engager des poursuites si les éléments le justifient. Mais une autre difficulté apparaît immédiatement : la frontière entre la compétence juridique et la réalité pratique. Même si la justice française estime pouvoir enquêter, elle ne peut pas simplement envoyer des policiers au Paraguay. Si des actes doivent être réalisés sur place, comme obtenir des informations ou entendre une personne, il faudra passer par les mécanismes de coopération judiciaire internationale.

C’est tout le paradoxe d’Internet : les messages traversent les frontières en quelques secondes, alors que la justice doit encore composer avec les territoires et la souveraineté des États. La sénatrice paraguayenne n’est donc pas automatiquement intouchable. Mais entre pouvoir engager une procédure et parvenir concrètement à un jugement, il existe tout un parcours juridique.