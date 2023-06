Quel âge avez-vous dans la tête ? On a testé pour vous le test de maturité qui fait le buzz en ce moment !

Qui n'a jamais eu ce sentiment étrange de ne pas avoir le bon âge ? Face à certaines situations de la vie, l'âge mental ne correspond pas forcément à l'âge que nous avons réellement. Il se peut en effet que l'esprit n'évolue pas forcément avec le physique : il arrive même parfois que ce décalage devienne difficile à vivre. Surviennent alors les difficultés à se projeter, ou la sensation de ne pas se sentir à sa place.



Vous avez envie de penser et vivre comme si vous aviez dix ans de moins ? Ou quinze ans de plus ? Libre à vous ! Malgré les nombreux diktas souvent imposés par notre société, l'âge est secondaire, le plus important est de se sentir bien !

Quel est votre âge mental ?

Publié pour la première fois en novembre 2013 sur le site arealme.com, ce test de maturité, traduit en 32 langues, est l'une des pages Web les plus partagées sur Facebook et Twitter. D'après les rapports de Google Analytics, plus de 27 292 000 personnes de plus de 156 pays l'ont d'ailleurs passé. C'est justement pour cela qu'à mon tour, à l'instar de dizaines d'internautes, j'ai aujourd'hui eu envie de tester ce test de maturité qui fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux.