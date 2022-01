On connaissait la « pizza hawaïenne » recouverte d’ananas, voici désormais la « raclette à l’ananas ». Le plat traditionnel suisse est aujourd’hui revisitée par une influenceuse canadienne installée à Paris. Sur son compte Instagram @imperatricewu, la jeune femme propose un jeu-concours à ses quelque 41 700 abonnés afin de remporter dix appareils à raclette. Pour participer, la règle est simple : partager une recette originale.

D’ailleurs, pour illustrer sa propre publication, elle partage la recette « qu’elle a toujours rêvé de faire ». Une recette qui étonne. En légende, elle s’explique : « Mettre l’ananas, le fromage, le jambon, assaisonner, laisser fondre… » (photo ci-dessous). Oui, de l’ananas sur du fromage à raclette !

« Rien de plus simple », selon elle. « Un sacrilège », pour de nombreux internautes adeptes de la bonne vieille raclette traditionnelle. « Les Savoyards en sueur », « Les goûts et les couleurs… », « Dehors ! », « Alors non, non et non », « T’as craqué », peut-on lire dans les commentaires. On aperçoit toutefois quelques internautes tentés par l’expérience. Pour Céline Pignol, directrice du Syndicat des IGP des fromages tomme, emmental et raclette de Savoie, citée par Ouest-France, « peut-être, mais plus par curiosité que par plaisir ».

Et vous, oseriez-vous déposer des morceaux d’ananas sur votre raclette ?