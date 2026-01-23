Raye annonce la date de sortie de son deuxième album

C'est le titre qui tourne en boucle : Where is my husband, de Raye. La chanteuse britannique de 28 ans va peut être continuer à vous faire chanter avec son deuxième album.

Bonne nouvelle, il arrive très bientôt. C'est sur son site et ses réseaux sociaux que Raye a annoncé la sortie le 27 mars prochain de This Music May Contain Hope. Il est déjà disponible en précommande sur sa boutique officielle.

Dans un communiqué la chanteuse a déclaré : "La musique est un remède, je l’ai toujours dit. Je pense que je suis en train de créer mon propre médicament, que je peux partager avec le monde. Je veux que l’on puisse tous se dire que ça ira, et que j’ai foi dans les graines que j’ai plantées sous la neige. Je voulais créer quelque chose qui soit comme un câlin, un lit, un endroit doux pour les personnes qui en ont besoin."

Rendez-vous le 27 mars.