Voilà des récompenses dont le monde du cinéma préfèrerait se passer ! On connaît, depuis ce lundi 22 janvier, les acteurs, réalisateurs et films sélectionnés pour les Razzie Awards 2024 – comprenez les Oscars des pires films ou comédiens de l'année, qui auront lieu le 9 mars prochain, juste avant la remise des célèbres statuettes en or.

Cette année, on retrouve donc, parmi les plus nommés, le film Expendables 4, cité dans sept catégories. Dont : pire film, pire réalisateur, pire scénario, pire actrice dans un second rôle pour Megan Fox et pire acteur dans un second rôle pour Sylvester Stallone. Megan Fox est également selectionnée dans la catégorie pire second rôle pour le film Johnny & Clyde.