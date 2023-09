Réforme des retraites : ce qui change en ce 1er septembre

Elle avait provoqué un bras de fer entre l’exécutif et les syndicats en début d’année : la controversée réforme des retraites entre en vigueur ce vendredi 1er septembre. Toutes les personnes nées après le 1er janvier 1961 sont concernées.

L’âge légal de départ à la retraite est le principal changement. Il est désormais fixé à 62 ans et 3 mois. Tous les ans, cet âge sera repoussé de 3 mois pour atteindre 64 ans en 2030. Le nombre de trimestres nécessaires pour une retraite à taux plein va aussi passer progressivement de 168 à 172, d’ici 2027. Si vous n’avez pas suffisamment cotisé, l’âge pour partir sans décote reste le même, 67 ans.

Pour les agents de la RATP, de la Banque de France ou des industries électriques et gazières, ainsi que les clercs de notaire et les membres du CESE, les régimes spéciaux n’existent plus. Cela concerne tous les recrutements effectués à partir de ce 1er septembre. Pour les autres, ces régimes s’appliquent toujours.

Une surcote jusqu’à 5% est accordée aux mères de famille qui dépasseront les 43 annuités de cotisation un an avant l’âge légal de départ. La réforme aménage aussi le dispositif carrière longue : un départ est possible entre 58 et 63 ans si vous avez commencé à travailler entre 16 et 21 ans, et si vous disposez du nombre de trimestres cotisés nécessaires. Enfin, la pension minimum est revalorisée à 848 euros pour une carrière complète au SMIC.