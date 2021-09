Région : l’un de nos édifices sera-t-il élu Monument préféré des Français ?

Quel est le monument préféré des Français ? C’est ce qu’on va découvrir ce soir sur France 3 ! La chaine publique diffuse Le Monument des Français en marge des 38èmes Journées Européennes du Patrimoine. A travers ce concours, Stéphane Bern vous emmène découvrir les 14 plus beaux édifices de France, dont certains sont issus de nos régions.

Dans le Loiret, le Pont-Canal de Briare compte bien sortir du lot : d’une longueur de 662 mètres et suspendu à 11 mètres de hauteur, c’est le plus grand pont-canal métallique de France ! Cet ouvrage construit entre 1890 et 1896 par la société Eiffel est inscrit aux Monuments Historiques depuis 1976.

Du côté de la Bourgogne, on retrouve l’Hôtel-Dieu de Beaune en Côte d’Or. Fondé au 15ème siècle par le chancelier du Duc de Bourgogne et son épouse, il est connu pour son style gothique flamboyant avec une toiture en tuile vernissée de Bourgogne. A l’origine, l’édifice a été construit en tant qu’hôpital destiné aux pauvres.

Enfin le passage de la Pommeraye représente les Pays de la Loire, monument historique de Nantes construit en 1843. Il relie la rue de Santeuil à la rue de la Fosse via une galerie commerçante ornée décorations monumentales.

Le Monument préféré des Français c’est ce soir sur France 3, rendez-vous à 21h05.