Réouverture du détroit d’Ormuz : des appels stratégiques

Comme chaque semaine, voire chaque jour, plusieurs dirigeants politiques réitèrent leurs appels à la réouverture du détroit d’Ormuz, un passage maritime stratégique par lequel transite une part importante du commerce mondial de pétrole.

Dernière prise de position en date : celle de la France, ce jeudi, exprimée par son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, qui a appelé à une « réouverture complète » du détroit. Face à la presse, le ministre a insisté sur la nécessité de rétablir la circulation maritime. Selon lui, l’objectif est double : limiter les répercussions économiques d’une perturbation prolongée sur les marchés mondiaux, mais aussi éviter qu’une fermeture ou une restriction de navigation ne crée un précédent juridique et politique jugé dangereux.

Ces déclarations publiques peuvent sembler symboliques, voire déconnectées des rapports de force réels. Certains s’interrogent sur leur portée concrète : pourquoi multiplier les appels diplomatiques alors que les décisions opérationnelles dépendent avant tout des acteurs contrôlant le terrain, et non des positions européennes ou françaises ?

En réalité, ces prises de parole s’inscrivent dans une logique de droit international bien plus structurée qu’il n’y paraît. Lorsqu’un État comme la France dénonce la situation dans le détroit d’Ormuz et appelle à la liberté de navigation, il ne cherche pas uniquement un effet immédiat ou une réaction politique directe. Il acte officiellement une position juridique.

En effet, la liberté de navigation est un principe central du droit maritime international, notamment garanti par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer. En rappelant ce principe, les États établissent un constat formel de violation lorsqu’ils estiment qu’il est remis en cause.

Ce constat n’est pas neutre. Il peut devenir un élément clé dans la construction d’une réponse internationale future. En droit international, toute action ultérieure — qu’il s’agisse de sanctions, de mesures de protection des navires ou d’une coordination militaire — doit reposer sur une justification juridique solide.

Ainsi, ces déclarations ne sont pas seulement des prises de position politiques. Elles participent à la constitution d’un cadre légal et diplomatique qui permettra, le moment venu, de légitimer d’éventuelles réponses collectives à la situation dans le détroit d’Ormuz.