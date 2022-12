Repas de Fêtes : les conseils du chef sommelier Nicolas Duclos

Plus que quelques heures avant de passer à table pour le réveillon de Noël. Alors même s’il n’est pas obligatoire – évidemment – de boire de l’alcool pendant les Fêtes, pour les amateurs de vin, c’est l’occasion de se faire plaisir. Et dans en région Centre-Val de Loire, il y a de quoi se faire plaisir !

Nicolas Duclos est chef sommelier au Grand Monarque à Chartres depuis 16 ans. Selon lui, le vin peut changer la perception d’un plat et vice-versa. D’où l’importance de bien accorder son repas. « Soit on choisit d’abord son vin qu’on préfère, et on cale son plat en fonction du vin, ou sinon on choisit son plat et on voit si on préfère plutôt du blanc ou du rouge ».

Pour commencer donc, petit rappel autour des accords dits « classiques ». Avec la volaille tout d’abord, « plutôt avec du vin blanc si elle est crémée. Après si elle est juste rôtie, on peut aller chercher un vin rouge sans souci, style des beaux pinots noirs ».