Restitution des œuvres coloniales : pourquoi la France change enfin les règles

L’Assemblée nationale a adopté une loi pour faciliter les restitutions d’œuvres pillées durant la colonisation.

« Rendre à César ce qui appartient à César » : l’expression prend aujourd’hui tout son sens avec l’adoption par l’Assemblée nationale d’une loi destinée à faciliter la restitution d’œuvres pillées durant la colonisation. Une réforme attendue de longue date, qui concrétise une promesse faite par Emmanuel Macron dès 2017.

Mais pourquoi aura-t-il fallu près de dix ans pour aboutir à ce changement ? La réponse se trouve dans une particularité du droit français souvent méconnue : le statut des collections publiques.

En France, les œuvres conservées dans les musées publics appartiennent au domaine public. À ce titre, elles sont soumises à un principe fondamental : l’inaliénabilité. Cela signifie qu’elles ne peuvent ni être vendues, ni cédées, ni même retirées des collections sans une intervention du législateur. Ce cadre juridique, conçu à l’origine pour protéger le patrimoine national, s’est révélé être un obstacle majeur lorsqu’il s’est agi de restituer des œuvres acquises dans des conditions contestées.

Concrètement, même lorsqu’une pièce était clairement identifiée comme ayant été pillée durant la période coloniale, l’État ne pouvait pas agir librement. Chaque restitution nécessitait une dérogation au droit commun, ce qui impliquait l’adoption d’une loi spécifique, œuvre par œuvre ou par ensemble d’objets. Ce processus rendait les démarches particulièrement longues, complexes et politiquement sensibles, ralentissant considérablement les restitutions.

La nouvelle loi marque donc un changement de paradigme. Plutôt que de traiter chaque cas individuellement, elle instaure un cadre juridique général permettant d’organiser les restitutions de manière plus fluide. Désormais, celles-ci pourront être décidées dans un processus encadré, notamment par une expertise scientifique, sans passer systématiquement par un vote parlementaire.

En simplifiant les procédures, la France cherche à accélérer un mouvement déjà engagé à l’international et à répondre aux demandes croissantes de restitution. Une évolution majeure, qui tente de concilier protection du patrimoine et reconnaissance des injustices historiques.