Retour au Moyen-Âge grâce à une expo' au château d’Angers

« Le Retour du Roi ». Non, nous ne parlons pas ici du dernier volet de la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais d’une exposition qui a démarré le 3 décembre dernier au Domaine national du château d’Angers.

Dans cette exposition qui doit durer jusqu'au 26 mars 2023, les visiteurs partent pour un voyage dans le passé, 600 ans en arrière, au temps des duchesses et des ducs d’Anjou. Depuis près d’un an, la cheffe du service culturel du site, Catherine Leroi, a travaillé à rendre les lieux les plus crédibles possibles.

Elle est partie de ce constat fait par les touristes « ils critiquaient le fait qu’il n’y avait plus de mobiliers, que c’était une coquille vide. Il faut savoir que l’enceinte a perdu ses toits et 5 mètres de hauteur de tour, il nous manque beaucoup de bâtiments des Moyen-Âge. De plus, c’est très compliqué de trouver du mobilier médiéval, pareil pour le XVe siècle. »

L'aide de l'Alliance des Lions d'Anjou

Pour restituer le cadre de vie de l’époque et chiner des objets ici et là, Catherine Leroi et ses collègues ont mis tout le monde à contribution, et notamment l’association de reconstitueurs l’Alliance des Lions d’Anjou.

La cheffe du service culturel du site revient sur ce qui vous attend au château : « on vous montre l’ambiance d’une salle d’apparat, autour de Louis Ier et sa femme Marie de Blois, puis une galerie meublée d’éléments liés au Duc d’Anjou. Il y a aussi la restitution d’un banquet, et enfin des jeux datant du Moyen-Âge ».

Après cette exposition, un nouveau rendez-vous intitulé « L’Apocalypse comme si vous y étiez » sera dévoilé au grand public l'an prochain. L’exposition portera sur la tapisserie de l’Apocalypse, son histoire et son utilité.