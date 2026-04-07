Retrait des États-Unis de l’OTAN : menace réelle ou levier politique ?

Depuis plusieurs semaines, Donald Trump multiplie les déclarations ambiguës à l’égard de l’OTAN, suscitant l’inquiétude des alliés européens, notamment la France.

Donald Trump a évoqué récemment la possibilité de retirer son pays de l’OTAN. En laissant planer l’idée d’un possible désengagement des États-Unis, l’ancien président ravive un débat sensible sur la solidité de l’alliance transatlantique.

Il reproche notamment à certains États membres leur manque d’implication militaire, en particulier dans la gestion de crises stratégiques comme celle du détroit d'Ormuz. Selon lui, le refus d’envoyer des navires pour sécuriser cette zone clé du commerce mondial illustrerait un déséquilibre dans les responsabilités au sein de l’alliance.

Mais une telle décision est-elle réellement à la portée d’un président américain ? Sur le papier, la réponse semble être oui. L’article 13 du Traité de l’Atlantique Nord prévoit qu’un État membre peut se retirer de l’organisation un an après avoir officiellement notifié sa décision. Ce mécanisme laisse penser qu’un retrait pourrait être relativement simple à enclencher.

Cependant, la réalité juridique américaine est bien plus complexe. En 2023, le Congrès des États-Unis a adopté une loi limitant ce pouvoir présidentiel. Désormais, tout retrait de l’OTAN doit être approuvé par une majorité qualifiée des deux tiers du Sénat des États-Unis. Cette mesure vise à garantir que toute décision de cette ampleur repose sur un consensus politique large, et non sur une initiative individuelle.

En pratique, cela signifie que Donald Trump, ou tout autre président, peut utiliser la menace d’un retrait comme outil de pression diplomatique. Néanmoins, il ne dispose pas du pouvoir de concrétiser seul une telle décision.

Ainsi, derrière les déclarations spectaculaires se cache une réalité institutionnelle solide : l’avenir des États-Unis au sein de l’OTAN dépend avant tout du Congrès, et en particulier du Sénat.