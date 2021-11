Road trip VIBRATION : les aides à la conduite de la nouvelle MINI ÉLECTRIC

ROAD TRIP VIBRATION : 2ème ÉTAPE AVEC LA NOUVELLE MINI ÉLECTRIC ROAD TRIP VIBRATION : 2ème ÉTAPE AVEC LA NOUVELLE MINI ÉLECTRIC

Afin de disposer du couple élevé mis à disposition par le moteur électrique dès le démarrage sans perte de puissance et d’apprécier le style de conduite caractéristique de la marque, la nouvelle MINI Cooper SE dispose d’une commande innovante pour le contrôle dynamique de la stabilité DSC. Ce système d’anti-patinage, spécialement adapté au déploiement de puissance spontané des moteurs électriques, apporte une souveraineté particulière en matière de conduite dans toutes les conditions routières et météorologiques.

Ce limiteur de patinage des roues, proche de l’actionneur, calcule le degré de régulation directement au niveau de l'entraînement contrairement aux systèmes de stabilité traditionnels dont le calculateur, et ainsi les signaux, sont éloignés. Ceci contribue à optimiser sensiblement, d’une part la traction au moment du démarrage, mais aussi « la stabilité de conduite en mode de récupération de l’énergie au freinage et lors de l’accélération dans les virages étroits » précise Valentin Lejot, chef des ventes MINI chez AXXIA Bourges, Nevers et Châteauroux..