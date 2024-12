Minute conso : changements d'horaires pour les heures pleines / heures creuses

Surtout si vous avez mis en place avec votre gestionnaire un contrat heures pleines / heures creuses. Habituellement, les heures creuses correspondaient à la nuit, 22h – 6h. Ce qui vous permettaient d’avoir des tarifs avantageux si vous consommiez de l’électricité durant ces heures.

Mais en 2025, une réforme entre en vigueur, permettant de se calquer aux saisons, et de privilégier les énergies renouvelables comme le solaire. Ainsi en été, les heures creuses correspondront au créneau 14h-17h, lorsque la production solaire est maximale. Les plages nocturnes seront maintenues entre 23h et 7h. L’hiver, les heures creuses resteront entre 22h et 6h pour la nuit, et entre 13h et 15h pour la journée.

Ces nouveaux horaires devraient vous être communiqués par votre gestionnaire de réseaux, mais n’hésitez pas à vous rapprocher d’eux pour être sûrs d’avoir toutes les informations. Et pourquoi pas faire quelques économies… ça ne se refuse pas !