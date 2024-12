Minute conso : les arnaques de Noël 2024 selon Foodwatch

Parce que oui, cette année encore, on essaye de nous berner et de nous arnaquer pour les fêtes. Sur les produits phares pour Noël, il y a tromperie sur la marchandise, et Foodwatch a encore de beaux exemples à nous donner.

Comme ces escargots en chocolat Lanvin, saveur framboise, épinglés par Foodwatch. Pourquoi ? Parce que sur l’étiquette, il n’y a pas une trace de framboise ! Un peu mieux, mais peut mieux faire Maitre Coq pour son rôti farci aux morilles, qui ne contient que 0,3% de morilles… Et puis il y a aussi les produits aux ingrédients non désirés, comme l’huile de palme pour les bouchées pâtissières Tipiak ou les nitrites ajoutés dans le bloc de foie gras gastronomique de Maison Montfort.

Sans oublier les produits vendus deux fois plus cher, sous prétexte que "c’est Noël", ou les emballages surdimensionnés, remplis de vide, qui induisent le consommateur en erreur sur la quantité achetée.

Donc on ne le dira jamais assez, mais lorsque vous faites vos courses, il y a deux règles à respecter : regarder le prix au kilo, et ne pas croire ce qui est écrit en gros sur l’emballage.