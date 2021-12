Road trip Vibration : autonomie et recharge de la MINI Electric

ROAD TRIP VIBRATION : 4ème ÉTAPE AU VOLANT DE LA MINI ÉLECTRIC ROAD TRIP VIBRATION : 4ème ÉTAPE AU VOLANT DE LA MINI ÉLECTRIC

La nouvelle MINI Cooper SE développe son tempérament sportif non seulement avec spontanéité, mais de manière aussi quasi silencieuse. C’est pourquoi elle est équipée en série d’une protection des piétons avec signal acoustique. Un son inimitable et spécialement créé pour la MINI Cooper SE est généré par un système de haut-parleurs. Le son ainsi diffusé, lors des phases de roulage à faible vitesse, garantit une présence acoustique MINI typique sur la route.

Un couple qui répond avec spontanéité et un déploiement de puissance continu et ininterrompu sont les traits caractéristiques du moteur de la nouvelle MINI Cooper SE. «Elle offre les sensations de conduite typiques d’une MINI avec un tempérament électrique inédit et d’une grande intensité » ajoute Valentin Lejot, chef des ventes MINI chez AXXIA Bourges, Nevers et Châteauroux. La puissance est issue de la toute dernière version du moteur synchrone électrique développé par BMW Group. Le principe de conception de l'entraînement permet un déploiement de puissance constant jusqu’à des régimes élevés, un rendement exceptionnellement haut et un fonctionnement serein à faibles vibrations.

Pour des sensations de conduite électrisantes, la nouvelle MINI Cooper SE tire son énergie du réseau électrique, auquel elle peut se raccorder soit par une prise domestique, soit via la Wallbox MINI ELECTRIC, soit sur des bornes de recharge publiques. Sa prise de charge est conçue pour le courant alternatif et le courant continu avec des prises de type 2 et CCS Combo 2. Au-dessus de la prise, l’état de charge est indiqué au moyen d’un voyant de couleur orange au début de la charge, de couleur jaune pendant la recharge et de couleur verte une fois que la batterie est entièrement rechargée.

Le raccordement à une prise domestique s’effectue au moyen du câble de charge fourni de série. Une Wallbox MINI ELECTRIC pour la recharge domicile, ainsi qu’un câble de charge triphasé pour utiliser les bornes de recharge publiques sont disponibles en option. Les deux options permettent de recharger la batterie haute tension de la nouvelle MINI Cooper SE à 80 % avec une puissance maximale de 11 kW dans un délai de deux heures et à 100 % en trois heures et demie. Une borne rapide à courant continu permet une recharge encore plus rapide de la réserve d’énergie. Le chargeur de batterie de la nouvelle MINI Cooper SE dispose d’une puissance de charge maximale de 50 kW, de sorte qu’il permet d’atteindre une charge de batterie de 80 % en seulement 35 minutes.