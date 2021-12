Road trip Vibration : effet karting assuré avec la MINI Electric

ROAD TRIP VIBRATION : DERNIÈRE ÉTAPE AVEC LA MINI ÉLECTRIC ROAD TRIP VIBRATION : DERNIÈRE ÉTAPE AVEC LA MINI ÉLECTRIC

Grâce à l'entraînement électrique, les sensations de conduite typées kart caractéristiques de MINI prennent un tout nouveau sens. La maniabilité impressionnante de la nouvelle MINI Cooper SE est obtenue notamment grâce à un châssis dont la technique a été spécialement adaptée au modèle. Associé à l’entraînement 100% électrique, le principe de construction éprouvé du châssis - constitué d’un essieu avant à jambe de suspension à articulation simple, d’un essieu arrière multibras unique sur le marché et d’une direction électromécanique - garantit une grande stabilité de conduite. Il garantit une précision directionnelle de haut niveau et une grande réactivité lors des changements de direction. La répartition optimale du poids et le centre de gravité abaissé d’au moins 30 millimètres par rapport à la MINI Cooper S « confèrent à la MINI Cooper SE une dynamique de conduite unique dans le segment des citadines électriques premium » ajoute Valentin Lejot, chef des ventes MINI chez AXXIA Bourges, Nevers et Châteauroux.

Le système de navigation de série comprend un écran tactile de 6,5 pouces placé au centre de la planche de bord. Il permet d’utiliser le service d’information trafic en temps réel et ses données relatives à la circulation, le portail internet MINI Online et Apple CarPlay. En outre, les mises à jour des cartes de navigation sont transmises automatiquement au véhicule au moyen du réseau mobile. Les services à distance « Remote Services » permettent au conducteur, au moyen de l’application MINI Connected, d’afficher sur son smartphone des informations sur l’état de charge de la batterie et l’autonomie, ou encore des statistiques sur la consommation d’énergie de son véhicule.

Une représentation cartographique, montrant les bornes de recharge publiques situées à proximité du véhicule, peut également être affichée. Par ailleurs, non seulement l’appel de phares, le verrouillage et le déverrouillage des portes peuvent être activés à distance, mais aussi la préparation en température de l’habitacle du véhicule. Lorsque le véhicule est raccordé au réseau électrique, le conducteur peut piloter le processus de recharge au moyen des services à distance. Le pack optionnel « Connected Navigation Plus » comprend, en sus, un écran couleur 8,8 pouces et la fonction de recharge à induction pour smartphones.