Minute conso : quel recours si votre colis n'est pas livré à temps ?

3 français sur 4 font appel au Père noël en ligne. Et pour beaucoup, c’est à la dernière minute. Sauf qu’à cette période de l’année, vous le savez, plus vous attendez, moins vous êtes sûrs de recevoir votre cadeau à temps.

Alors quels sont les recours pour le consommateur, si le colis n’arrive pas à temps ? Et bien tout d’abord, quelle que soit la période de l’année, veillez à ce que le vendeur vous communique une date de livraison au moment de l’achat. Il est tenu de la respecter.

Et si cette date n’est pas respectée, vous pouvez rompre le contrat de vente. Maintenant, je ne vous cache pas que c’est un peu de paperasse. Dans un premier temps, vous pouvez envoyer une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, ou par mail via un formulaire de réclamation en ligne, en accordant un délai supplémentaire. Et si ce délai n’est toujours pas respecté, vous pourrez dans un deuxième temps envoyer un courrier pour dénoncer le contrat de vente. Dans ce cas, le vendeur doit vous rembourser sous 14 jours.

Dans le cas d’une commande pour un évènement, comme Noël ou Fête des pères par exemple, la vente peut être rompue sans mise en demeure.