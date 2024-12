Ceux qui habitent en Europe le savent, c'est un continent avec beaucoup de choses différentes à voir et à faire. Peu importe l'ambiance que vous souhaitez, il y a quelque chose pour tout le monde. On y trouve des monuments historiques, de magnifiques paysages naturels et attractions culturelles impressionnantes. Holidu, une entreprise de locations de vacances, a récemment fait une étude qui recense toutes les attractions européennes les plus fréquentées. Les résultats de cette étude donnent également plus de précisions sur l'ambiance et les avis donnés par les touristes. Voici les 10 attractions européennes les plus fréquentées selon Holidu:

Le Château de Versailles

Le Château de Versailles, situé proche de Paris est connu pour être l'un des palais les plus prestigieux du monde. Vous y trouverez plusieurs lieux à visiter comme les jardins, la Galerie des Glaces, ainsi que de nombreuses fontaines d'époque. Le Château accueille des millions de visiteurs tous les ans selon l'étude de Holidu. Il est également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le Lagon Bleu

Situé en Islande, le Lagon Bleu est une station thermale qui attire des millions de touristes tous les ans. Il se trouve au coeur des paysages volcaniques du pays. Beaucoup de personnes disent que c’est une expérience très unique et inoubliable. Le site est particulièrement populaire auprès des amateurs de détente et de bien-être, grâce aux eaux riches en minéraux du lagon. Le contraste entre les champs de lave environnants et la vapeur d'eau est spectaculaire.

Les bains de Szechenyi

Vous trouverez ces célèbres bains thermaux, qui sont d'ailleurs les plus grands d'Europe, dans la ville de Budapest. C'est une attraction très populaire auprès des touristes selon l'étude de Holidu. Ce sont des bassins d’eau chaude en plein air avec des salles de bain d’époque, ce qui fait que la visite est un mélange parfait entre la détente et la découverte de la culture et de l'histoire hongroises.

Le Château de Bran

Pour beaucoup, le Château de Bran, situé en Roumanie, est le Château de Dracula. Il se trouve en Transylvanie et attire particulièrement les amateurs de littérature gothique. Contrairement à d’autres sites touristiques, les avis qui décrivent l’endroit comme trop surpeuplé sont très faibles. Vous pourrez donc visiter le château dans le calme et profiter d'une visite immersive et agréable.

Les lacs de Plitvice

Si vous rêvez d’eaux turquoises et de jolis paysages naturels, les lacs de Plitvice, en Croatie, peuvent être parfaits pour vous. Il s’agit de l’une des attractions naturelles les plus magnifiques d’Europe, avec des cascades et de jolies pistes de randonnée. Le site est également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'idéal est de visiter les lacs de Plitvice quand il fait beau, mais en évitant l'été pour profiter d'une visite plus paisible.

Le Pont Charles

Le Pont Charles, qui date du XIVe siècle, se trouve à Prague, en République Tchèque. C’est un incontournable pour les amateurs de l’histoire et de l’architecture médiévale. Vous y trouverez des statuts baroques, ainsi qu’une belle vue sur la vieille ville si vous le traversez à pied. Pour une expérience encore plus spectaculaire, visitez le Pont Charles au lever ou au coucher du soleil.

La Fontaine de Trevi

La fontaine de Trevi se trouve en plein centre de Rome en Italie. Étant l’une des attractions les plus populaires d’Europe, elle attire des millions de personnes tous les ans. La légende dit que jeter une pièce dans la fontaine assure un jour un retour à Rome et les touristes sont nombreux à respecter la tradition.

Le Mont Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel se situe en Normandie, et est une île fortifiée surmontée d’une abbaye gothique. C’est un autre site de l'étude de Holidu qui est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. La meilleure période pour visiter est lors des marées hautes.

Le Time Out Market

Il y a plusieurs Time Out Markets à travers le monde entier, mais celui de Lisbonne a vraiment quelque chose de spécial. C’est un marché couvert avec beaucoup de spécialités locales qui sont préparées par les meilleurs chefs de la ville. C’est parfait pour découvrir de nouvelles choses, et passer un bon temps pendant votre voyage.

La Piazza San Marco

La Piazza San Marco se trouve en plein coeur de la ville de Venise. L'un des grands avantages de visiter la place est qu’elle est entourée de monuments célèbres comme la basilique Saint-Marc. Puisqu'il s'agit d'une place publique, vous pouvez y admirer l’architecture à votre rythme.

D'autres mentions notables

Dans la suite du classement, on trouve des monuments historiques, des musées et des sites naturels. Il y a donc quelque chose pour tout le monde, peu importe ce que vous aimez. En 11ème position du classement, on trouve le Musée du Louvre. Ensuite, nous avons le Château de Neuschwanstein en Allemagne, le Palais de Pena au Portugal, l'entrepôt de la Guinness en Irlande et le Musée Van Gogh au Pays-Bas.