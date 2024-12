Minute conso : le bonus réparation trouve son public

Ce dispositif, pour rappel, vise à encourager les Français à faire réparer, ou raccommoder leurs vêtements et chaussures, plutôt que de les jeter et en racheter.

Une aide financière est donc proposée aux intéressés qui se rendent chez un artisan labellisé. Son montant varie entre 6 et 25 euros, selon la restauration souhaitée. Et le dispositif semble avoir séduit ! En un an, le bonus a permis 826 000 réparations. Et il est utilisé dans 8 cas sur 10. Et selon Refashion, l’éco-organisme chargé par le gouvernement d’accompagner l’industrie de la mode vers l’économie circulaire, il a permis aux Français d’économiser 6,8 millions d’euros.

Alors si les clients semblent au rendez-vous, ce n’est pas le cas des magasins et artisans labellisés. On en compte en France uniquement 1530. Et donc pour certains clients, cela peut s’avérer difficile de bénéficier de ce bonus. Pour retrouver la liste des établissements labellisés, rendez-vous sur le site www.bonusreparation.fr.