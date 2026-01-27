Robbie Williams bat les Beatles grâce à un record historique

C’est une page majeure de l’histoire de la pop britannique qui vient de s’écrire. Robbie Williams décroche la première place des charts au Royaume-Uni avec son nouvel album Britpop, sorti par surprise le 16 janvier. Un succès immédiat qui lui permet d’atteindre un total inédit de 16 albums numéro un dans sa carrière.

Avec ce record historique, Robbie Williams dépasse une légende absolue de la musique : The Beatles, qui détenaient ce record depuis l’an 2000. Jamais un artiste solo ou un groupe n’avait réussi un tel exploit sur le sol britannique. Une performance d’autant plus remarquable que Britpop était initialement attendu plusieurs semaines plus tard.

Dans une interview accordée à la BBC Radio 1, l’artiste n’a pas caché son émotion face à cette consécration. Il décrit sa carrière comme « un élastique étiré jusqu’à la lune », ajoutant aujourd’hui viser encore plus haut. Un mélange de lucidité, d’humour et de gratitude qui caractérise depuis longtemps la star de Rock DJ.