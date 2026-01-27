Robbie Williams bat les Beatles grâce à un record historique
Publié : 27 janvier 2026 à 9h35 par Iris Mazzacurati
Grâce à son nouvel album "Britpop", Robbie Williams s’impose numéro un au Royaume-Uni et signe un record historique. Avec 16 albums classés en tête des charts, l’artiste britannique dépasse désormais les Beatles…
C’est une page majeure de l’histoire de la pop britannique qui vient de s’écrire. Robbie Williams décroche la première place des charts au Royaume-Uni avec son nouvel album Britpop, sorti par surprise le 16 janvier. Un succès immédiat qui lui permet d’atteindre un total inédit de 16 albums numéro un dans sa carrière.
Avec ce record historique, Robbie Williams dépasse une légende absolue de la musique : The Beatles, qui détenaient ce record depuis l’an 2000. Jamais un artiste solo ou un groupe n’avait réussi un tel exploit sur le sol britannique. Une performance d’autant plus remarquable que Britpop était initialement attendu plusieurs semaines plus tard.
Dans une interview accordée à la BBC Radio 1, l’artiste n’a pas caché son émotion face à cette consécration. Il décrit sa carrière comme « un élastique étiré jusqu’à la lune », ajoutant aujourd’hui viser encore plus haut. Un mélange de lucidité, d’humour et de gratitude qui caractérise depuis longtemps la star de Rock DJ.
Britpop, l’album qui change tout
En une semaine, Britpop s’est écoulé à plus de 34 000 exemplaires au Royaume-Uni. Un chiffre solide, porté par des ventes physiques impressionnantes, notamment en CD, vinyles et même cassettes, un format redevenu tendance. Robbie Williams devance ainsi des artistes internationaux comme Tonu Iommi, Madison Beer ou A$AP Rocky.
Ce record historique avec Britpop a une valeur toute particulière pour le chanteur. Sur ses réseaux sociaux, il confie que cet album est celui qu’il rêvait de faire depuis des années. Commencé il y a six ans, le projet a traversé doutes et remises en question avant de voir le jour. Aujourd’hui, il reçoit certaines des meilleures critiques de toute sa carrière.
Depuis ses débuts en solo en 1996, Robbie Williams a placé 12 albums studio, trois compilations et une bande originale en tête des classements britanniques. Seul Reality Killed The Video Star avait échappé à la première place en 2009. Avec Britpop, il confirme qu’il reste une figure incontournable de la pop, capable de réécrire l’histoire face aux plus grands.