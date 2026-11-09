Russie-Ukraine : pourquoi les États-Unis sont-ils au cœur des négociations ?

Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine doivent reprendre les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Ces discussions réunissent les représentants des deux pays ainsi que les États-Unis, qui jouent le rôle de médiateur. Mais pourquoi Washington occupe-t-il cette position, alors que les Américains sont directement impliqués dans le conflit depuis son déclenchement en 2022 ?

La réponse tient en grande partie au poids des États-Unis sur la scène internationale. Peu de pays disposent à la fois d'une telle influence militaire, économique et diplomatique sur les deux protagonistes. Or, en diplomatie, le médiateur n'est pas nécessairement celui qui est le plus éloigné du conflit. C'est aussi celui qui possède suffisamment de moyens de pression pour encourager les parties à négocier.

Sur l'Ukraine, Washington dispose d'un levier important : son soutien militaire et financier. Depuis le début de la guerre, les États-Unis ont fourni des équipements militaires et une aide financière à Kiev. Leur soutien représente donc un élément important dans la capacité de l'Ukraine à poursuivre le conflit, mais aussi dans les discussions sur les conditions d'un éventuel accord de paix.

Du côté russe, les États-Unis disposent d'autres moyens d'action. Ils ont notamment imposé de nombreuses sanctions économiques et financières à Moscou. Washington peut donc envisager de maintenir ces mesures, de les renforcer ou, dans le cadre d'un accord, d'en discuter l'assouplissement.

Cette position donne aux Américains une capacité d'intervention particulière : ils peuvent agir sur les intérêts des deux pays, même si leurs relations avec chacun sont très différentes.

Leur rôle ne repose donc pas uniquement sur leur capacité à organiser des rencontres diplomatiques. Il tient aussi aux moyens militaires, financiers et économiques dont ils disposent pour peser sur les décisions de Moscou et de Kiev. Une influence qui explique pourquoi Washington occupe une place centrale dans ces négociations.