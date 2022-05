Sa mère lui offre son mariage avant de… lui voler son mari et d’avoir un bébé avec !

Son ex-mari et sa mère se marient

Aujourd’hui, la jeune femme a bel et bien tourné la page. Elle s’est d’ailleurs rendue au mariage de Paul et Julie, pour le bien de sa petite fille. "Elle m'a téléphoné et m'a invitée, c’était vraiment gênant et j’étais mal à l’aise. Je me suis mariée le 14 août 2004, eux, le 15 août 2009, c’était presque trop à supporter mais je l'ai fait pour ma fille", explique-t-elle. "Le temps est un grand guérisseur, et maman et moi avons essayé d'avoir une relation normale. Mais nous ne serons jamais aussi proches que nous l'étions, et je ne lui ferai plus jamais entièrement confiance", conclut Lauren.