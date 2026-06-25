Sam Smith annonce son nouvel album « Hazel Eyes »

Une nouvelle page s’ouvre pour Sam Smith. L'artiste britannique vient d'officialiser l'arrivée de son cinquième album studio, Hazel Eyes pour le 21 aout. Pour accompagner cette annonce, Sam Smith dévoile My Guy, un premier extrait qui donne le ton de ce nouveau chapitre musical.

Attendu pour le 21 août 2026, Hazel Eyes est présenté par Sam Smith comme son projet le plus intime. L'artiste explique avoir travaillé pendant plus de trois ans sur ce disque, avec l'envie de créer une œuvre plus sincère et plus vulnérable. L'album comportera douze titres et marquera la suite de Gloria, sorti en 2023.

Premier single de l'album, le single My Guy met en avant la voix de Sam Smith dans une production volontairement épurée. Le morceau est une ballade chaleureuse et romantique, portée par une instrumentale minimaliste qui laisse toute la place à l'interprétation. En parallèle, Sam Smith a dévoilé le clip officiel de My Guy. Fidèle à l'atmosphère du morceau, la vidéo mise sur l'émotion et l'authenticité.

L'ensemble s'inscrit dans la volonté affichée par l'artiste de proposer une musique plus proche de ses expériences personnelles et de son évolution récente. Depuis ses débuts, Sam Smith a toujours alterné entre morceaux puissants et chansons plus introspectives. Avec Hazel Eyes, l'artiste semble pousser encore plus loin cette dimension personnelle.