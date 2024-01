Sarthe : portrait de « Mamie Judo », plus titrée que Teddy Rinner

Cela fait plus de 57 ans qu’elle pratique cette discipline, après tant d’années, « Mamie Judo » comme certains la surnomment est toujours autant passionnée, et elle explique pourquoi : « j’ai repris la compétition en vétéran, et c’est une nouvelle forme de motivation qui s’est mise en place, il n’y a pas de lassitude. Ce qui me plait, c’est tout le travail technique, mais aussi une forme d‘art de vivre et de philosophie, et il y a un code moral du judo, représenté par la politesse, le contrôle de soi, l’amitié. » Toutes ces valeurs sont enseignées par la Sarthoise lors de séances d’entrainements effectuées près du Mans tous les mercredis après-midi, et destinées à tous les âges.

"Teddy, c’est un immense champion"

Celle qui se considère comme une "retraitée très active" s’entraine encore jusqu’à quatre fois par semaine, à La Flèche, mais aussi en banlieue parisienne. Une persévérance qui paye puisque « Mamie Judo » a déjà remporté dans la catégorie vétéran 12 titres de champion du monde. Soit un de plus qu’un certain Teddy Rinner. Une statistique qui l’a fait sourire : « on ne peut pas comparer ce qui n’est pas comparable. Teddy, c’est un immense champion, il a 11 titres, mais aussi des titres olympiques notamment. En tant que sénior, je n’ai pas sa carrière, très loin de là. Il faut prendre cela au second degré. »

Françoise Dufresne n’est pas près de s’éloigner des tatamis puisque ses objectifs sont encore nombreux en cette nouvelle année 2024. Au menu : un tournoi à Lille ce mois de janvier, un autre à Tours en avril, les championnats d’Europe à Sarajevo début juin, avant les championnats de France notamment. Un sacré programme !