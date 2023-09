"Sentinelle" : Jonathan Cohen réussit sa rentrée sur Prime vidéo

Que diriez-vous d’une bonne comédie pour entamer la rentrée ? Alors, direction la plateforme Prime vidéo.

Dans Sentinelle, Jonathan Cohen retrouve l’équipe de la série parodique, Le Flambeau (Canal +).

Il est François Sentinelle, chanteur "has been" la nuit et capitaine de police médiocre, le jour. Lorsque des menaces pèsent sur les prochaines élections, il va pourtant devoir faire la part des choses entre son devoir et la sortie de son nouvel d’album...

Sapé comme Sonny Crockett – les plus anciens auront la réf’ - Jonathan Cohen livre un nouveau personnage, toujours

plus génialement débile : imaginez, le héros neuneu de La Flamme et du flambeau, mais flic et chanteur de variété...

Les détracteurs lui reprocheront d’être un peu en roue libre, les amateurs, eux, se régaleront. D’autant que l’acteur sait s’entourer ; de valeurs sûres du rire, comme Gustave Kervern et Ramzy, ou de contre-emplois, comme Emmanuel Bercot qui confirme son grand potentiel comique.

Dans Sentinelle, on bat des records de bêtise abyssale, et on en redemande.

Un mini-bémol cependant : les bonnes idées sont étirées à l’envie. Si la répétition jusqu’à l’absurde participe au comique des situations, certaines scènes finissent par traîner en longueur.

On sort du film néanmoins rassuré : Jonathan Cohen, "débile un jour, débile toujours".

Un conseil enfin, regardez aussi le générique final : pour la chanson, signée François Sentinelle, et la scène supplémentaire qui y est cachée.