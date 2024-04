La ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire, a déclaré la semaine dernière dans les colonnes de Ouest-France qu'on devrait voir apparaitre des affichettes en supermarché, afin que l'on sache quels sont les produits touchés par la shrinkflation.

Petit rappel : la technique de la shrinkflation est utilisée par certains industriels dans le but de réduire la quantité d’un produit sans changer son prix.

Normalement, d'ici le 1er juillet prochain, quand on ira faire nos courses, on verra dans les rayons des petites affiches sur lesquelles on pourra lire : « pour ce produit, la quantité vendue est passée de X à Y et son prix au kilo, gramme ou litre a augmenté de X% ou X€ ». Tous les produits seront concernés, qu’ils soient alimentaires ou non.

La ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire, a précisé que l’arrêté pour faire passer la mesure a déjà été signé. Un arrêté qui se trouve actuellement sur la table du Premier ministre Gabriel Attal, et qui devrait être publié dans les prochains jours au Journal officiel.