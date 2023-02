Sookies : des produits antigaspis, bons comme du bon pain

C’est l’une des entreprises qui fait le buzz dans le département de la Sarthe en ce moment. L’enseigne Sookies se veut « antigaspi » et « solidaire », selon Orlane Geslin, chargée de communication au sein de l’entreprise : « antigaspi parce que nos produits sont conçus à partir de la collecte de pain invendu dans les moyennes et grandes surfaces. Le pain est réduit en chapelure qui substitue la farine de blé traditionnel. Et solidaire car nous sommes en partenariat avec l’association Pain contre la faim, qui propose un chantier d’insertion pour les personnes en difficulté. »

Une autre dimension « hyper importante » pour l’équipe de Sookies, c’est le côté local et artisanal : « l’ensemble du projet se fait en circuit court dans un rayon de 20 km en Sarthe. »

Des différences par rapport aux gateaux classiques ?

Au menu dans le commerce situé au Centre commercial des Jacobins : des palets sarthois, des cookies ou encore des moelleux au chocolat. Mais finalement, est-ce qu’il y a des différences par rapport à des gâteaux classiques ? « La texture est beaucoup plus moelleuse, moins compacte, plus légère, et le goût est similaire », assure Orlane Geslin.

Et si Sookies a la cote en ce moment, c’est notamment parce que Christophe Béchu, ancien maire d’Angers et actuel ministre de la Transition écologique, s’est rendu dans le café il y a quelques semaines pour vanter les mérites de l’enseigne sarthoise. La chargée de communication affirme que le ministre a été « super admiratif de la démarche, du produit et de l’évolution du projet. Ils veulent braquer les projecteurs sur nous, nous aider à évoluer, ce qui peut potentiellement nous faire avoir des aides. Ça va avoir un effet positif sur la clientèle. »

Enfin, l’équipe ne compte pas s’arrêter là, et vise de solides objectifs pour cette année : « on va sortir notre nouveau produit, une bière, la ‘bièrekies’ au pain écoresponsable. On remplace 30% du malte d’orge qui consomme beaucoup d’eau par du pain invendu, avec les mêmes valeurs, les mêmes concepts. La gamme sera déclinée en quatre bières : blonde, ambrée, ipa et blanche. » L’enseigne envisage aussi de sortir du territoire sarthois, avec la commercialisation de ses produits directement sur un site de vente en ligne, pour les vendre à l’échelle nationale.