Star Academy : Marguerite annonce un premier disque

Les fans l’attendaient. L’ancienne candidate de la Star Academy en 2024, a indiqué sur les réseaux sociaux, que son premier EP, baptisé « Grandir », sortira le 26 septembre. 2025 aura été marqué par les premiers succès de la jeune femme et notamment son single « Les filles, les meufs », un morceau pop, dans lequel de sa voix douce, elle parle sans tabou de sa bisexualité. Un morceau qui a rencontré tout de suite un succès fou !

Quand sera-t-il de l’EP ? Pour le moment, on ne sait pas grand-chose du projet. Seule certitude, la précommande des exemplaires physiques ouvrira demain mercredi à 17h. Les fans pourront aussi le découvrir en live puisque la jeune chanteuse partira en tournée à travers la France. Elle commencera à Caen le 28 novembre. Elle sera notamment à Tours le 14 mars 2026, le lendemain à Bordeaux.