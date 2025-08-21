Stromae dévoile un premier extrait de son prochain morceau !

Depuis bientôt deux ans et l’annulation de sa tournée pour des raisons personnelles, Stromae reste plutôt éloigné de la scène musicale. Mais l’artiste belge multiplie les collaborations. Après son duo avec Pomme, Ma meilleure ennemie, sorti fin 2024 et qui apparaissait sur la bande originale de la série Arcane, puis sa collaboration sur Pardon avec le Nigérien Burna Boy cet été, le chanteur âgé de 40 ans pourrait bien signer le tube de la rentrée !

Mercredi, il a dévoilé un extrait d’une trentaine de secondes de Que ce soit clair. Le titre réalisé en collaboration avec le DJ Paul Kalkbrenner sortira le 29 août. « Qu’elle soit Belge, Américaine, ou qu’elle soit Roumaine, même si notre amour gêne, un peu comme un fou j’laime », entonne Stromae sur une musique envoûtante et fait epour faire danser les foules !