« Superman : Legacy » : voici l'acteur qui été choisi pour incarner le super-héros (photos)

Il s'appelle David Corenswet. Ce jeune acteur américain âgé de 29 ans a été choisi par DC Studios pour incarner le nouveau Superman dans le film de James Gunn et ainsi succéder à Henry Cavill, comme l'a annoncé le média Deadline ce mardi 27 juin. L'actrice Rachel Brosnahan incarnera quant à elle le personnage de Lois Lane. La comédienne de 32 ans est connue pour son rôle dans House of Cards. Elle est aussi héroïne de la série The Marvelous Mrs Maisel, pour laquelle elle a obtenu deux Golden Globes et deux Emmy Awards.

Qui est David Corenswet ?

Celui qui campera prochainement le célèvre Clark Kent a fait des apparitions dans les séries The Politician et Hollywood, créées par Ryan Murphy, sur Netflix. Il s'est également fait remarquer plus récemment, en 2022, dans la mini série HBO We Own This City. C'est donc la première fois de sa carrière que l'acteur, né à Philadelphie (États-Unis), accède à un rôle légendaire dans un film à très gros budget.